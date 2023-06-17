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Полонений окупант поскаржився на командирів, які відправляють солдатів на смерть

17 червня 2023 15:25
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Козюк Тетяна
редактор
Окупант в полоні поскаржився на російських командирів, які відправляють солдатів на вірну смерть
Російський окупант. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Окупант, який потрапив в український полон, поскаржився на російське командування. За його словами, командири не звертають увагу на великі втрати і продовжують відправляти солдатів на вірну смерть. 

Про це повідомляють у соцмережах. 

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Потрапивши у полон, військовий РФ Михайло Голубєв із Орловської області усвідомив, що російська пропаганда бреше. Він вважав, що полоненим солдатам ніби то відрізають ограни і роблять з ними інші жахіття. Знаючи це, чоловік навіть хотів підірватися на гранаті, щоб уникнути полону. 

"Думки такі були, щоб гранату підірвати, кинути собі під ноги, а тут як на гріх у мене один запал, граната залишилася в рюкзаку. Ну, нам жахіття нагнали, що відрізають органи. Перспектива полону мене не дуже тішила. Але як вийшло зі мною поставилися більш ніж гідно", — каже окупант.

Командири ходять з охороною 

Окрім цього, полонений Михайло Голубєв поскаржився на командування, якому байдуже на великі втрати російської армії і продовжує відправляти солдатів на фронт. 

Зважаючи на це, мобілізовані військові ніби то хочуть вбити своїх командирів. Але це не виходить зробити через те, що ті ходять з власною охороною. 

Нагадаємо, українські військові взяли в полон п’ятьох російських військових на підтопленому лівобережжі Херсонської області. Під час евакуації окупантів інші російські підрозділи обстріляли українські човни.

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