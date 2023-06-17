Оккупант в плену пожаловался на российских командиров, отправляющих солдат на верную смерть

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Попавший в украинский плен оккупант пожаловался на российское командование. По его словам, командиры не обращают внимания на большие потери и продолжают отправлять солдат на верную смерть.

Об этом сообщают в соцсетях.

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Попав в плен, военный РФ Михаил Голубев из Орловской области осознал, что российская пропаганда лжет. Он считал, что пленным солдатам будто бы отрезают ограны и делают с ними другие ужасы. Зная это, мужчина даже хотел подорваться на гранате, чтобы избежать плена.

"Мнения такие были, чтобы гранату взорвать, бросить себе под ноги, а тут как на грех у меня один пыл, граната осталась в рюкзаке. Ну, нам ужас нагнали, что отрезают органы. Перспектива плена меня не очень радовала. Но как вышло из мной отнеслись более чем достойно", — говорит оккупант.

Командиры ходят с охраной

Помимо этого, пленный Михаил Голубев пожаловался на командование, которому безразлично на большие потери российской армии и оно продолжает отправлять солдат на фронт.

Учитывая это, мобилизованные военные будто бы хотят убить своих командиров. Но это не получается сделать потому, что те ходят с собственной охраной.

Напомним, украинские военные взяли в плен пятерых российских военных на подтопленном левобережье Херсонской области. Во время эвакуации оккупантов другие российские подразделения обстреляли украинские лодки.