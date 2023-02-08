Польща кожного місяця готуватиме по два батальйони ЗСУ

Заступник міністра нацоборони Польщі Войцех Скуркевич розповів про підготовку українських військових

Польща буде інтенсивно готувати українських військових. Щомісяця розпочинатиметься одночасна актуальна підготовка двох батальйонів Збройних сил України до бойових дій.

Про це під час засідання комісії з національної оборони Сейму заявив заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич, передає видання "Укрінформ".

Найбільша пропозиція для ЗСУ

Виступаючи перед парламентарями, представник міністерства національної оборони Польщі наголосив, що вони запропонували найбільшу пропозицію щодо навчання підрозділів української армії.

Йдеться, зокрема, про групову спеціальну підготовку саперів. Крім того, поляки готові організувати і провести медичні курси та базові навчання для українських військових.

Об’єми підготовки українців

Заступник міністра національної оборони Польщі розповів про те, скільки українських підрозділів будуть проходити підготовку у цій країні.

"Будемо щомісяця розпочинати навчання одночасно двох українських батальйонів", — зазначив Скуркевич.

Що входитиме у підготовку

За словами представника міноборони Польщі, процес підготовки військовослужбовців ЗСУ не будуть обмежуватися лише тренуваннями.

Українцям запропонують комплексний пакет підготовки до бойових дій.

Крім того, підготовленим українським військовим безкоштовно передаватимуть техніку, на якій і відбуватимуться навчання.

Нагадаємо, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що до кінця року Євросоюз підготує 30 тисяч українських військових. В основному підготовка проходитиме в Німеччині та Польщі також в інших країнах-членах.

Фото: Twitter Скуркевича