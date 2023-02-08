Польша каждый месяц будет готовить по два батальона ВСУ

Заместитель министра нацобороны Польши Войцех Скуркевич рассказал о подготовке украинских военных

Польша будет активно готовить украинских военных. Ежемесячно будет начинаться одновременно актуальная подготовка двух батальонов Вооруженных сил Украины к боевым действиям.

Об этом во время заседания комиссии по национальной обороне Сейма заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, передает издание "Укринформ".

Самое большое предложение для ВСУ

Выступая перед парламентариями, представитель министерства национальной обороны Польши подчеркнул, что они предложили наибольшее предложение об обучении подразделений украинской армии.

Речь идет, в частности, о групповой специальной подготовке саперов. Кроме того, поляки готовы организовать и провести медицинские курсы и базовые учения для украинских военных.

Объемы подготовки украинцев

Замминистра национальной обороны Польши рассказал о том, сколько украинских подразделений будут проходить подготовку в этой стране.

"Будем ежемесячно начинать обучение одновременно двух украинских батальонов", - отметил Скуркевич.

Что будет входить в подготовку

По словам представителя минобороны Польши, процесс подготовки военнослужащих ВСУ не будут ограничиваться только тренировками.

Украинцам будет предложен комплексный пакет подготовки к боевым действиям.

Кроме того, подготовленным украинским военным будут бесплатно передавать технику, на которой и будут проходить обучение.

Напомним, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что до конца года Евросоюз подготовит 30 тысяч украинских военных. В основном, подготовка будет проходить в Германии и Польше также в других странах-членах.

Фото: Twitter Скуркевича