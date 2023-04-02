Польща хоче активніше брати участь у планах НАТО з ядерного стримування, — ЗМІ

Яцек Сєвєра

Польща може активніше брати участь у силах НАТО з ядерного стримування навіть без розміщення ядерних бомб на своїй території.

Про це заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра, повідомляє RND.

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Що відомо

"Польща потенційно готова розширити свою участь і співпрацю в силах НАТО з ядерного стримування та взяти на себе відповідальність. Але ж розгортання ядерної зброї — це щось інше", — сказав Сєвєра.

На запитання про те, чи хотіла б Польща мати ядерну зброю на своїй території, щоб почуватися у більшій безпеці, Сєвєра відповів:

"Справа не в почуттях, а в розрахунках. У Європі вже є багато ядерної зброї у рамках спільного використання", — додав він.

Нагадаємо, декілька днів тому, 25 березня, Мінськ і москва домовилися про розміщення тактичної ядерної зброї на території білорусі. Про це нібито давно просив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко.

За словами путіна, приводом для такого кроку стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Згодом у Пентагоні відреагували на таку заяву. Там зазначили, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що рф готується застосувати її.

У Європейському Союзі також вважають, що це несе загрозу європейській безпеці і ЄС готовий відповісти на цю ескалацію новими санкціями.