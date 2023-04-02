Польша хочет активнее участвовать в планах НАТО по ядерному сдерживанию, — СМИ

Яцек Севера

Польша может активно участвовать в силах НАТО по ядерному сдерживанию даже без размещения ядерных бомб на своей территории.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера, сообщает RND.

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"Польша потенциально готова расширить свое участие и сотрудничество в силах НАТО по ядерному сдерживанию и взять на себя ответственность. Но ведь развертывание ядерного оружия — это нечто другое", — сказал Севера.

На вопрос о том, хотела бы Польша иметь ядерное оружие на своей территории, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, Севера ответил:

"Дело не в чувствах, а в расчетах. В Европе уже есть много ядерного оружия в рамках совместного использования", — добавил он.

Напомним, несколько дней назад, 25 марта, минск и москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории беларуси. Об этом якобы давно просил самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко.

По словам путина, поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Затем в Пентагоне отреагировали на такое заявление. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что россия готовится применить ее.

В Европейском Союзе также считают, что это представляет угрозу европейской безопасности и ЕС готов ответить на эту эскалацию новыми санкциями.