Польша хочет активнее участвовать в планах НАТО по ядерному сдерживанию, — СМИ
Польша может активно участвовать в силах НАТО по ядерному сдерживанию даже без размещения ядерных бомб на своей территории.
Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера, сообщает RND.
Что известно
"Польша потенциально готова расширить свое участие и сотрудничество в силах НАТО по ядерному сдерживанию и взять на себя ответственность. Но ведь развертывание ядерного оружия — это нечто другое", — сказал Севера.
На вопрос о том, хотела бы Польша иметь ядерное оружие на своей территории, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, Севера ответил:
"Дело не в чувствах, а в расчетах. В Европе уже есть много ядерного оружия в рамках совместного использования", — добавил он.
Напомним, несколько дней назад, 25 марта, минск и москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории беларуси. Об этом якобы давно просил самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко.
По словам путина, поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.
Затем в Пентагоне отреагировали на такое заявление. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что россия готовится применить ее.
В Европейском Союзе также считают, что это представляет угрозу европейской безопасности и ЕС готов ответить на эту эскалацию новыми санкциями.