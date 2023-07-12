Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Польша присоединяется к обучению воинов ВСУ на F-16 arrow

Польша присоединяется к обучению воинов ВСУ на F-16

12 июля 2023 11:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Польша присоединяется к обучению воинов ВСУ на F-16
Самолеты F-16. Фото: министерство обороны Нидерландов
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Польша присоединилась к авиационной коалиции стран-членов НАТО. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что откроет для украинских воинов доступ к обучающей инфраструктуре на территории Республики Польша.

Об этом сообщило министерство обороны Польши на своей Twitter-странице.

Читайте также:

Польша — в авиационной коалиции

Министр обороны Польши Мариуш Блащак принял участие в заседании глав минобороны других стран НАТО.

На этом заседании было подписано заявление о сотрудничестве, направленное на подготовку украинских военнослужащих на самолетах F-16.

Комментарий Блащака

Глава министерства обороны Польши заявил, что это решение является еще одним доказательством нашей решимости по поддержке Украины в борьбе с жестоким вторжением России.

"Со своей стороны я заявляю о своей поддержке, открывая доступ к нашей учебной инфраструктуре и курсам [обучение на F-16]", — подчеркнул Мариуш Блащак.

Минобороны Польши об авиационной коалиции
Минобороны Польши об авиационной коалиции

Напомним, что 11 июля во время первого дня саммита НАТО была создана коалиция государств, которые начнут обучать украинских пилотов руководить истребителями F-16.

В коалицию вошли 11 стран. Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе этого года в Дании. В то же время учебный центр будет создан в Румынии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз