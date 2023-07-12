Польша присоединяется к обучению воинов ВСУ на F-16

Самолеты F-16. Фото: министерство обороны Нидерландов

Польша присоединилась к авиационной коалиции стран-членов НАТО. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что откроет для украинских воинов доступ к обучающей инфраструктуре на территории Республики Польша.

Об этом сообщило министерство обороны Польши на своей Twitter-странице.

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак принял участие в заседании глав минобороны других стран НАТО.

На этом заседании было подписано заявление о сотрудничестве, направленное на подготовку украинских военнослужащих на самолетах F-16.

Комментарий Блащака

Глава министерства обороны Польши заявил, что это решение является еще одним доказательством нашей решимости по поддержке Украины в борьбе с жестоким вторжением России.

"Со своей стороны я заявляю о своей поддержке, открывая доступ к нашей учебной инфраструктуре и курсам [обучение на F-16]", — подчеркнул Мариуш Блащак.

Минобороны Польши об авиационной коалиции

Напомним, что 11 июля во время первого дня саммита НАТО была создана коалиция государств, которые начнут обучать украинских пилотов руководить истребителями F-16.

В коалицию вошли 11 стран. Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе этого года в Дании. В то же время учебный центр будет создан в Румынии.