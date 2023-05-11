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Польща заявила про передачу Україні 14 винищувачів МіГ-29

11 травня 2023 21:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польща заявила про передачу Україні 14 винищувачів МіГ-29
Винищувач МіГ-29. Фото: Вікіпедія
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представництво Польщі при Європейському Союзі оголосило, що Україна вже отримала від Польщі 14 радянських винищувачів МіГ-29, які були передані для зміцнення української обороноздатності. Також у Польщі сказали, що Україна отримала до 325 із 575 танків.

Про це пише посольство Польщі в ЄС.

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Представництво Польщі при ЄС наголосило, що Польща відправила Києву вже 14 із 28 літаків, включаючи винищувачі МіГ-29. Це свідчить про значний внесок Польщі у зміцнення військового потенціалу України.

Такі постачання військової техніки від Польщі є важливим сигналом солідарності та підтримки з боку Польщі в умовах зростаючої напруги на Східному кордоні України. Україна активно шукає підтримку союзників та прагне зміцнити свої оборонні можливості.

Загалом передача Україні радянських винищувачів МіГ-29 та танків є важливим кроком для зміцнення оборонної спроможності України та підтримки з боку Польщі.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Марсі Каптур заявила, що рішення США про передачу Україні винищувачів F-16 буде ухвалено лише в коаліції з Європейським Союзом.

У ЗМІ з'явилася інформація, що в американському Конгресі точаться дискусії щодо надання Україні винищувачів F-16. Частина конгресменів вважає, що Білий дім надто переживає через можливу реакцію Росії.

У Польщі раніше повідомили, що готові передати Україні F-16, проте лише за погодженням з НАТО.

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