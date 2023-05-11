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Польша заявила о передаче Украине 14 истребителей МиГ-29

11 мая 2023 21:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Польша заявила о передаче Украине 14 истребителей МиГ-29
Истребитель МиГ-29. Фото: Википедия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представительство Польши при Европейском Союзе объявило, что Украина уже получила от Польши 14 советских истребителей МиГ-29, которые были переданы для укрепления украинской обороноспособности. Также в Польше сказали, что  Украина получила до 325 из 575 танков.

Об этом пишет посольство Польши в ЕС.

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Представительство Польши при ЕС отметило, что Польша отправила Киеву уже 14 из 28 самолетов, включая истребители МиГ-29. Это свидетельствует о значительном вкладе Польши в укрепление военного потенциала Украины.

Такие поставки военной техники от Польши являются важным сигналом солидарности и поддержки со стороны Польши в условиях растущих напряженностей на Восточной границе Украины. Украина активно ищет поддержку союзников и стремится укрепить свои оборонительные возможности.

В целом, передача Украине советских истребителей МиГ-29 и танков является важным шагом для укрепления оборонной способности Украины и поддержки со стороны Польши.

Напомним, ранее конгрессвумен Марси Каптур заявила, что решение США о передаче Украине истребителей F-16 будет принято только в коалиции с Европейским Союзом.

В СМИ появилась информация, что в американском Конгрессе продолжаются дискуссии о предоставлении Украине истребителей F-16. Часть конгрессменов считает, что Белый дом слишком переживает из-за возможной реакции России.

В Польше ранее сообщили, что готовы передать Украине F-16, однако только при согласовании с НАТО.

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