Польша заявила о передаче Украине 14 истребителей МиГ-29

Истребитель МиГ-29. Фото: Википедия

Представительство Польши при Европейском Союзе объявило, что Украина уже получила от Польши 14 советских истребителей МиГ-29, которые были переданы для укрепления украинской обороноспособности. Также в Польше сказали, что Украина получила до 325 из 575 танков.

Об этом пишет посольство Польши в ЕС.

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Представительство Польши при ЕС отметило, что Польша отправила Киеву уже 14 из 28 самолетов, включая истребители МиГ-29. Это свидетельствует о значительном вкладе Польши в укрепление военного потенциала Украины.

Такие поставки военной техники от Польши являются важным сигналом солидарности и поддержки со стороны Польши в условиях растущих напряженностей на Восточной границе Украины. Украина активно ищет поддержку союзников и стремится укрепить свои оборонительные возможности.

В целом, передача Украине советских истребителей МиГ-29 и танков является важным шагом для укрепления оборонной способности Украины и поддержки со стороны Польши.

Out of the 575 tanks delivered to Ukraine so far, as many as 325 have been given by 🇵🇱. 🇳🇱 is second (85), 🇩🇪 third (80), and 🇺🇸 fourth (76).



In addition, of the 28 planes transferred to #Kyiv so far, Poland has sent as many as 14 MiG-29 fighters. pic.twitter.com/MWQUSN1ewO — Poland in the EU (@PLPermRepEU) May 11, 2023

Напомним, ранее конгрессвумен Марси Каптур заявила, что решение США о передаче Украине истребителей F-16 будет принято только в коалиции с Европейским Союзом.

В СМИ появилась информация, что в американском Конгрессе продолжаются дискуссии о предоставлении Украине истребителей F-16. Часть конгрессменов считает, что Белый дом слишком переживает из-за возможной реакции России.

В Польше ранее сообщили, что готовы передать Украине F-16, однако только при согласовании с НАТО.