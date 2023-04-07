Польський завод взявся ремонтувати танки для України: деталі угоди

Т-64

На польському бронетанковому заводі Bumar-Łabędy почалися роботи з капітального ремонту танків Т-64. Відповідні угода була укладена між польським збройовим концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) та "Укроборонпромом".

Про це йдеться в пресрелізі PGZ.

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Що відомо

Bumar-Labędy та "Укробронпром" спільно створили технологічний центр, який буде займатися ремонтом танків Т-64.

Також центр буде займатися обслуговуванням, підтримкою боєздатності та відновленням до повного робочого стану цих танків.

Плани щодо розширення співпраці

У довгостроковій перспективі планується також співпраця в обслуговуванні танків Т-72 і PT-91, переданих Польщею українській стороні. Розглядається також можливість спільної роботи з обслуговування танків сімейства Leopard 2, переданих Україні міжнародною коаліцією.

Компанія Bumar-Łabędy розглядається як сервісний центр для обслуговування танків сімейства Leopard 2, переданих Україні міжнародною бронетанковою коаліцією.

"Завдяки реалізованій програмі модернізації танків Leopard 2A4 до стандарту 2PL для потреб польської армії компанія отримала необхідні знання, технічні засоби та досвід у цій галузі", — наголошується в повідомленні.

Поточна угода у сфері співпраці в обслуговуванні танків Т-64 є ще однією з низки домовленостей, укладених між польською та українською сторонами.

Нагадаємо, Україна домовилась Польщею про спільне виробництво танкових снарядів калібру 125 мм.

Також раніше стало відомо, що Німеччина домовилася про ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України. Обслуговування цих гаубиць буде відбуватися у Словаччині.