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Польский завод взялся ремонтировать танки для Украины: детали соглашения

7 апреля 2023 22:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Т-64
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

На польском бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начались работы по капитальному ремонту танков Т-64. Соответствующее соглашение было заключено между польским оружейным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и Укроборонпромом.

Об этом говорится в пресс-релизе PGZ.

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Что известно

Bumar-Labędy и Укробронпром совместно создали технологический центр, занимающийся ремонтом танков Т-64.

Также центр будет заниматься обслуживанием, поддержкой боеспособности и восстановлением до полного рабочего состояния этих танков.

Планы по расширению сотрудничества

В долгосрочной перспективе планируется также сотрудничество по обслуживанию танков Т-72 и PT-91, переданных Польшей украинской стороне. Рассматривается возможность совместной работы по обслуживанию танков семейства Leopard 2, переданных Украине международной коалицией.

Компания Bumar-Łabędy рассматривается как сервисный центр для обслуживания танков семейства Leopard 2, переданных Украине международной бронетанковой коалицией.

"Благодаря реализованной программе модернизации танков Leopard 2A4 к стандарту 2PL для нужд польской армии компания получила необходимые знания, технические средства и опыт в этой области", — отмечается в сообщении.

Текущее соглашение по сотрудничеству в обслуживании танков Т-64 является еще одной из ряда договоренностей, заключенных между польской и украинской сторонами.

Напомним, Украина договорилась Польшей о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм.

Ранее стало известно, что Германия договорилась о ремонте самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 для Украины. Обслуживание этих гаубиц будет проходить в Словакии.

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