Польский завод взялся ремонтировать танки для Украины: детали соглашения
На польском бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начались работы по капитальному ремонту танков Т-64. Соответствующее соглашение было заключено между польским оружейным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и Укроборонпромом.
Об этом говорится в пресс-релизе PGZ.
Что известно
Bumar-Labędy и Укробронпром совместно создали технологический центр, занимающийся ремонтом танков Т-64.
Также центр будет заниматься обслуживанием, поддержкой боеспособности и восстановлением до полного рабочего состояния этих танков.
Планы по расширению сотрудничества
В долгосрочной перспективе планируется также сотрудничество по обслуживанию танков Т-72 и PT-91, переданных Польшей украинской стороне. Рассматривается возможность совместной работы по обслуживанию танков семейства Leopard 2, переданных Украине международной коалицией.
Компания Bumar-Łabędy рассматривается как сервисный центр для обслуживания танков семейства Leopard 2, переданных Украине международной бронетанковой коалицией.
"Благодаря реализованной программе модернизации танков Leopard 2A4 к стандарту 2PL для нужд польской армии компания получила необходимые знания, технические средства и опыт в этой области", — отмечается в сообщении.
Текущее соглашение по сотрудничеству в обслуживании танков Т-64 является еще одной из ряда договоренностей, заключенных между польской и украинской сторонами.
Напомним, Украина договорилась Польшей о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм.
Ранее стало известно, что Германия договорилась о ремонте самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 для Украины. Обслуживание этих гаубиц будет проходить в Словакии.