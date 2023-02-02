Втрати ворога на 2 лютого — дані Генштабу ЗСУ

ЗСУ нищать ворога та його техніку

Армія рф продовжує зазнавати колосальних втрат в Україні. Лише за добу загарбники втратили на полях війни 610 солдатів та чимало військової техніки.

Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ.

Ліквідовані загарбники

Так, за 1 лютого українські захисники знищили на фронтах війни близько 610 російських окупантів. Крім того, за добу ворог втратив два танки, п'ять артилерійських систем та один засіб ППО.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 129 030 (+610) осіб ліквідовано;

танків — 3 211 (+2) од.;

бойових броньованих машин — 6 382 (+0) од.;

артилерійських систем — 2 212 (+5) од.;

РСЗВ — 458 (+0) од.;

засобів ППО — 222 (+1) од.;

літаків — 293 (+0) од.;

гелікоптерів — 284 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 951 (+0);

крилатих ракет — 796 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 064 (+3) од.;

спеціальної техніки — 200 (+0).

Як відомо, за 31 січня українські захисники знищили 920 російських окупантів. Крім того, за добу росіяни втратили вісім танків, чотири бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, чотири РСЗВ та 13 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, у січні росія встановила черговий рекорд втрат серед особового складу у війні проти України. За середніми підрахунками, число вбитих окупантів у січні наблизилось до 20 тисяч.

Так, за даними розслідування The New York Times з посиланням на одного з членів НАТО, путін готовий втратити у війні з Україною понад 300 тисяч солдатів.