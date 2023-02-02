Потери врага на 2 февраля — данные Генштаба ВСУ

Более 109 тысяч "откобзоненных" оккупантов: Генштаб рассказал о потерях врага
Армия россии продолжает нести колоссальные потери в Украине. За сутки захватчики потеряли на полях войны 610 солдат и немало военной техники.
Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ.
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Ликвидированные захватчики
Так, за 1 февраля, украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 610 российских оккупантов. Кроме того, в сутки враг потерял два танка, пять артиллерийских систем и одно средство ПВО.
Общие потери армии рф за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:
- личного состава — около 129 030 (+610) человек ликвидировано;
- танков — 3 211 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин — 6 382 (+0) ед.;
- артиллерийских систем — 2 212 (+5) ед.;
- РСЗО — 458 (+0) ед.;
- средств ПВО — 222 (+1) ед.;
- самолетов — 293 (+0) ед.;
- вертолетов — 284 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 1951 (+0);
- крылатых ракет — 796 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5064 (+3) ед.;
- специальной техники — 200 (+0).
Как известно, за 31 января украинские защитники уничтожили 920 российских оккупантов. Кроме того, за сутки россияне потеряли восемь танков, четыре боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, четыре РСЗО и 13 единиц автомобильной техники.
Напомним, в январе россия установила очередной рекорд потерь среди личного состава в войне против Украины. По средним подсчетам, число убитых оккупантов в январе приблизилось к 20 тысячам.
Так, по данным расследования The New York Times со ссылкой на одного из членов НАТО, путин готовы потерять в войне с Украиной более 300 тысяч солдат.