Потери врага на 2 февраля — данные Генштаба ВСУ

ВСУ уничтожают врага и его технику

Армия россии продолжает нести колоссальные потери в Украине. За сутки захватчики потеряли на полях войны 610 солдат и немало военной техники.

Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ.

Ликвидированные захватчики

Так, за 1 февраля, украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 610 российских оккупантов. Кроме того, в сутки враг потерял два танка, пять артиллерийских систем и одно средство ПВО.

Общие потери армии рф за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:

личного состава — около 129 030 (+610) человек ликвидировано;

танков — 3 211 (+2) ед.;

боевых бронированных машин — 6 382 (+0) ед.;

артиллерийских систем — 2 212 (+5) ед.;

РСЗО — 458 (+0) ед.;

средств ПВО — 222 (+1) ед.;

самолетов — 293 (+0) ед.;

вертолетов — 284 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 1951 (+0);

крылатых ракет — 796 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5064 (+3) ед.;

специальной техники — 200 (+0).

Как известно, за 31 января украинские защитники уничтожили 920 российских оккупантов. Кроме того, за сутки россияне потеряли восемь танков, четыре боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, четыре РСЗО и 13 единиц автомобильной техники.

Напомним, в январе россия установила очередной рекорд потерь среди личного состава в войне против Украины. По средним подсчетам, число убитых оккупантов в январе приблизилось к 20 тысячам.

Так, по данным расследования The New York Times со ссылкой на одного из членов НАТО, путин готовы потерять в войне с Украиной более 300 тысяч солдат.