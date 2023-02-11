Потери русской армии на 11 февраля

Украинские защитники в сутки ликвидировали большое количество единиц живой силы и военной техники врага

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 1100 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и авиацию.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные оккупанты

За 10 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 1100 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли девять танков, три бронемашины и 19 артиллерийских систем.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 136 880 (1140) человек ликвидировано;

танков — 3 267 (+9) ед;

боевых бронированных машин — 6 474 (+3) ед;

артиллерийских систем — 2 270 (+19) ед;

РСЗО — 463 (+0) ед;

средств ПВО — 234 (+1) ед;

самолетов — 295 (+0) ед;

вертолетов — 286 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 1997 (+27);

крылатых ракет — 857 (+61);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 134 (+8) ед;

специальной техники — 214 (+3).

Напомним, что в последние дни количество ликвидированных на фронтах российско-украинской войны оккупантов значительно возросло по сравнению с началом года.

5 февраля Вооруженные силы Украины ликвидировали около 870 российских военных и наемников.

В течение 6 февраля украинские защитники уничтожили рекордное количество оккупантов. Примерное количество уничтоженных составило 1030 человек.

7 февраля Силы обороны Украины ликвидировали ориентировочно 910 российских военных.

Фото: Генштаб