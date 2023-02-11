Потери русской армии на 11 февраля

Более 1100 оккупантов за сутки отправились к Кобзону: Генштаб объявил огромные потери рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 1100 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и авиацию.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Ликвидированные оккупанты
За 10 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 1100 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли девять танков, три бронемашины и 19 артиллерийских систем.
Общие потери российской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 136 880 (1140) человек ликвидировано;
- танков — 3 267 (+9) ед;
- боевых бронированных машин — 6 474 (+3) ед;
- артиллерийских систем — 2 270 (+19) ед;
- РСЗО — 463 (+0) ед;
- средств ПВО — 234 (+1) ед;
- самолетов — 295 (+0) ед;
- вертолетов — 286 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 1997 (+27);
- крылатых ракет — 857 (+61);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 134 (+8) ед;
- специальной техники — 214 (+3).
Напомним, что в последние дни количество ликвидированных на фронтах российско-украинской войны оккупантов значительно возросло по сравнению с началом года.
5 февраля Вооруженные силы Украины ликвидировали около 870 российских военных и наемников.
В течение 6 февраля украинские защитники уничтожили рекордное количество оккупантов. Примерное количество уничтоженных составило 1030 человек.
7 февраля Силы обороны Украины ликвидировали ориентировочно 910 российских военных.
Фото: Генштаб