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Понад 130 відбитих атак ворога та ситуація у Бахмуті: головне зі зведення Генштабу

5 березня 2023 07:29
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
ЗСУ за добу відбили понад 130 атак ворога
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 130 атак противника на зазначених напрямках. 

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

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Атаки ворога

Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах, один – по складу боєприпасів противника та один – по автомобільному мосту. Також, наші захисники збили чотири розвідувальні і ударні безпілотники різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три райони зосередження противника, дві позиції зенітно-ракетних комплексів, а також дві станції РЕБ ворога.

Найгарячіші напрямки фронту 

Як розповіли у Генштабі, на Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Іванівське та Бахмут Донецької області. 

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Марїнка та Побєда. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах понад 30 населених пунктів. 

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області, успіху не мав. 

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється та намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 40 населених пунктів. 

У Генштабі також повідомили, що російська окупаційна армія втрачає контроль на полі бою над так званими "козачими батальйонами". Зокрема, в районі Вугледара виконує завдання ворожий козачий батальйон "Степ/Тигр", командування якого вкрай незадоволене керівництвом збройних сил російської федерації та нехтує взаємодією з підрозділами російської окупаційної армії.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни переконані, що російським військам найближчим часом не вдасться оточити Бахмут. Окупанти, ймовірно, мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але командування ЗСУ скоріше дасть команду про відступ, аніж піде на ризик оточення. 

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