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Более 130 отраженных атак врага и ситуация в Бахмуте: главное из сводки Генштаба

5 марта 2023 07:29
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
ВСУ за сутки отбили более 130 атак врага
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили более 130 атак противника на указанных направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Атаки врага

За прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками было отбито более 130 атак противника на указанных направлениях.

Успехи ВСУ

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам, один — по боеприпасам противника и один – по автомобильному мосту. Также, наши защитники сбили четыре разведывательных и ударных беспилотника разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три района сосредоточения противника, две позиции зенитно-ракетных комплексов, а также две станции РЭБ врага.

Горячие направления фронта

Как рассказали в Генштабе, на Бахмутском направлении противник не оставляет попыток окружить город Бахмут. За прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка, Ивановское и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Маринка и Победа. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах более 30 населенных пунктов.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, успеха не имел.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется и пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 40 населенных пунктов.

В Генштабе также сообщили, что российская оккупационная армия теряет контроль на поле боя над так называемыми "казачьими батальонами". В частности, в районе Угледара выполняет задачу вражеский казачий батальон "Степь/Тигр", командование которого крайне недовольно руководством вооруженных сил российской федерации и пренебрегает взаимодействием с подразделениями российской оккупационной армии.

Напомним, аналитики Института изучения войны убеждены, что российским войскам в ближайшее время не удастся окружить Бахмут. Оккупанты, вероятно, намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но командование ВСУ скорее даст команду об отступлении, чем пойдет на риск окружения.

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