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Понад 3 тис. одиниць військової техніки: Притула розповів про нову допомогу для ЗСУ

1 серпня 2023 16:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Понад 3 тис. одиниць військової техніки: Притула розповів про нову допомогу для ЗСУ
Збройні сили України Фото: Сергій Притула
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула розповів про нову допомогу для Збройних сил України. Зокрема, на потреби українських військових було передано 3618 одиниць військової техніки.

Про це Сергій Притула повідомив у соцмережах.

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"3 618 одиниць техніки та спорядження ми передали на війну минулого тижня. Це 112 закритих заявок від 62 підрозділів Сил оборони, які сьогодні воюють із росіянами на нашій землі", — сказав він.

Притула зазначив, що на потреби ЗСУ було передано:

  • два комплекси БпАК "Валькірія";
  • 130 дронів зі 127 додатковими комплектуючими;
  • десять автомобілів;
  • 104 одиниці оптичного обладнання;
  • 318 засобів зв'язку;
  • 620 пристроїв електроніки;
  • 69 пристроїв автономного живлення;
  • 2198 одиниць тактичної медицини.
  • Нова допомога для ЗСУ. Фото: Сергій Притула
     
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Нагадаємо, що Сергій Притула та Сергій Стерненко звітували про придбані дрони. Волонтери, зокрема, натякнули на те, з якою метою будуть використовуватися безпілотники.

Також ми повідомляли, що Сергій Притула розповів про деталі останнього збору для Збройних Сил України. Так, кошти продовжували надходити після завершення збору. Таким чином вдалося зібрати близько 122 млн грн.

 

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