Более 3 тыс. единиц военной техники: Притула рассказал про новую помощь для ВСУ

Вооруженные силы Украины. Фото: Сергей Притула

Волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал про новую помощь для Вооруженных сил Украины. В частности, на нужды украинских военных было передано 3 618 единиц военной техники.

Об этом Сергей Притула сообщил в соцсетях.

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"3 618 единиц техники и снаряжения мы передали на войну на прошлой неделе. Это 112 закрытых заявок от 62 подразделений Сил обороны, которые сегодня воюют с россиянами на нашей земле", — сказал он.

Притула указал, что на нужды ВСУ было передано:

два комплекса БпАК "Валькирия";

130 дронов с 127 дополнительными комплектующими;

десять автомобилей;

104 единицы оптического оборудования;

318 средств связи;

620 устройств электроники;

69 устройств автономного питания;

2 198 единиц тактической медицины.









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Напомним, что Сергей Притула и Сергей Стерненко отчитались о приобретенных дронах. Волонтеры, в частности, намекнули на то, в каких целях будут использоваться беспилотники.

Также мы сообщали, что Сергей Притула рассказал о деталях последнего сбора для Вооруженных сил Украины. Так, средства продолжали поступать и после завершения сбора. Таким образом, удалось собрать около 122 млн грн.