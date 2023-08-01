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Более 3 тыс. единиц военной техники: Притула рассказал про новую помощь для ВСУ

1 августа 2023 16:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Более 3 тыс. единиц военной техники: Притула рассказал про новую помощь для ВСУ
Вооруженные силы Украины. Фото: Сергей Притула
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал про новую помощь для Вооруженных сил Украины. В частности, на нужды украинских военных было передано 3 618 единиц военной техники.

Об этом Сергей Притула сообщил в соцсетях.

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"3 618 единиц техники и снаряжения мы передали на войну на прошлой неделе. Это 112 закрытых заявок от 62 подразделений Сил обороны, которые сегодня воюют с россиянами на нашей земле", — сказал он.

Притула указал, что на нужды ВСУ было передано:

  • два комплекса БпАК "Валькирия";
  • 130 дронов с 127 дополнительными комплектующими;
  • десять автомобилей;
  • 104 единицы оптического оборудования;
  • 318 средств связи;
  • 620 устройств электроники;
  • 69 устройств автономного питания;
  • 2 198 единиц тактической медицины.
  • Новая помощь для ВСУ. Фото: Сергей Притула
     
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Напомним, что Сергей Притула и Сергей Стерненко отчитались о приобретенных дронах. Волонтеры, в частности, намекнули на то, в каких целях будут использоваться беспилотники.

Также мы сообщали, что Сергей Притула рассказал о деталях последнего сбора для Вооруженных сил Украины. Так, средства продолжали поступать и после завершения сбора. Таким образом, удалось собрать около 122 млн грн.

 

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