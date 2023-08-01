Более 3 тыс. единиц военной техники: Притула рассказал про новую помощь для ВСУ
Волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал про новую помощь для Вооруженных сил Украины. В частности, на нужды украинских военных было передано 3 618 единиц военной техники.
Об этом Сергей Притула сообщил в соцсетях.
Помощь для ВСУ
"3 618 единиц техники и снаряжения мы передали на войну на прошлой неделе. Это 112 закрытых заявок от 62 подразделений Сил обороны, которые сегодня воюют с россиянами на нашей земле", — сказал он.
Притула указал, что на нужды ВСУ было передано:
- два комплекса БпАК "Валькирия";
- 130 дронов с 127 дополнительными комплектующими;
- десять автомобилей;
- 104 единицы оптического оборудования;
- 318 средств связи;
- 620 устройств электроники;
- 69 устройств автономного питания;
- 2 198 единиц тактической медицины.
Напомним, что Сергей Притула и Сергей Стерненко отчитались о приобретенных дронах. Волонтеры, в частности, намекнули на то, в каких целях будут использоваться беспилотники.
Также мы сообщали, что Сергей Притула рассказал о деталях последнего сбора для Вооруженных сил Украины. Так, средства продолжали поступать и после завершения сбора. Таким образом, удалось собрать около 122 млн грн.