Понад 40 ударів за добу: у Генштабі розповіли, як росіяни атакували позиції українських військових
Російські окупанти впродовж доби, 24 березня, завдали 23 авіаційні удари, а також одного ракетного. "Били" як по військових позиціях, так і по цивільній інфраструктурі.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
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Обстріли окупантів
"Протягом доби противник завдав одного ракетного та 23 авіаційні удари, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів", — йдеться у повідомленні.
Також у відомстві зазначили, що високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.
Також зазначається, що авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.
Нагадаємо, ЗСУ відбили понад 50 ворожих атак. Також Сили оборони завдали низки ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.