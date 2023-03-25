Более 40 ударов в сутки: в Генштабе рассказали, как россияне атаковали позиции украинских военных
Российские оккупанты в течение суток, 24 марта, нанесли 23 авиационных удара, а также один ракетный. "Били" как по военным позициям, так и по гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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Обстрелы оккупантов
"В течение суток противник нанес один ракетный и 23 авиационных удара, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", — говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.
Также отмечается, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.
Напомним, ВСУ отразили более 50 вражеских атак. Также Силы обороны нанесли ряд ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.