ЗСУ відбили понад 50 атак та завдали нищівних ударів по позиціях ворога: дані Генштабу
Протягом доби українські військові відбити понад 50 ворожих атак. Також Сили оборони завдали низки ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
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Удари ЗСУ
Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.
Атаки ворога
Протягом доби противник завдав одного ракетного та 23 авіаційних ударів, а також здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, нашими захисниками було відбито понад 50 атак противника на зазначених напрямках", — розповіли у Генштабі.
Найгарячіші напрямки фронту
- На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка, Кремінна, Білогорівка та Виїмка.
- На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Предтечиного Донецької області.
- На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка Донецької області. Не мав успіху.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії.
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що спроби росії захопити Бахмут зазнають невдач через втрати та виснаження військових підрозділів. Через це наступ фактично зупинився.
Водночас британська розвідка вказує на ймовірне зміщення оперативного фокуса росії у напрямку Авдіївки, на південь від Бахмута, та сектору Кремінна-Сватове на півночі. Ці райони, ймовірно, є місцями, де росія прагне стабілізувати свою лінію фронту.
Також Інститут вивчення війни раніше наголосив, що російський наступ на Бахмут, як і наступальна операція загарбників загалом, наближається до кульмінації. Імовірність повного захоплення Бахмута мала.
Своєю чергою речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що наразі Бахмут залишається епіцентром бойових дій. Дані британської розвідки щодо сповільнення наступу росії на Бахмут потребують детального аналізу.
Фото: REUTERS