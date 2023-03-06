​​​​​​​Понад 600 окупантів та два десятки одиниць бронетехніки: Генштаб назвав втрати рф за добу

Українські захисники за добу знищили велику кількість російських загарбників та одиниць військової техніки росіян

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 650 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані загарбники

За 5 березня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили дев’ять танків, 11 бронемашин, сім артилерійські системи та 15 безпілотників.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 153 770 (+650) осіб ліквідовано;

танків — 3 423 (+9) од.;

бойових броньованих машин — 6 703 (+11) од.;

артилерійських систем — 2 433 (+7) од.;

РСЗВ — 488 (+0) од.;

засобів ППО — 250 (+2) од.;

літаків — 302 (+0) од.;

гелікоптерів — 289 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 086 (+15);

крилатих ракет — 873 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 307 (+8) од.;

спеціальної техніки — 234 (+2).

Нагадаємо, Інститут вивчення війни прогнозує, що наступ на Бахмут може обернутися для російської армії ще більшими втратами.

Фото: Генштаб