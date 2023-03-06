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Более 600 окупантов и два десятка единиц бронетехники: Генштаб назвал потери рф за сутки

6 марта 2023 08:04
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Украинские защитники в сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 650 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За 5 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли девять танков, 11 бронемашин, семь артиллерийских систем и 15 беспилотников.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери русской армии таковы:

  • личного состава — около 153 770 (+650) человек ликвидировано;
  • танков — 3 423 (+9) ед.;
  • боевых бронированных машин — 6 703 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем — 2 433 (+7) ед.;
  • РСЗО — 488 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 250 (+2) ед.;
  • самолетов — 302 (+0) ед.;
  • вертолетов — 289 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2086 (+15);
  • крылатых ракет — 873 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 307 (+8) ед.;
  • специальной техники — 234 (+2).

Потери русской армии на 6 марта

Напомним, Институт изучения войны прогнозирует, что наступление на Бахмут может обернуться для российской армии еще большими потерями.

Фото: Генштаб

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