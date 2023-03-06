Более 600 окупантов и два десятка единиц бронетехники: Генштаб назвал потери рф за сутки

Украинские защитники в сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 650 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ликвидированные захватчики

За 5 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли девять танков, 11 бронемашин, семь артиллерийских систем и 15 беспилотников.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери русской армии таковы:

личного состава — около 153 770 (+650) человек ликвидировано;

танков — 3 423 (+9) ед.;

боевых бронированных машин — 6 703 (+11) ед.;

артиллерийских систем — 2 433 (+7) ед.;

РСЗО — 488 (+0) ед.;

средств ПВО — 250 (+2) ед.;

самолетов — 302 (+0) ед.;

вертолетов — 289 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2086 (+15);

крылатых ракет — 873 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 307 (+8) ед.;

специальной техники — 234 (+2).

Напомним, Институт изучения войны прогнозирует, что наступление на Бахмут может обернуться для российской армии еще большими потерями.

Фото: Генштаб