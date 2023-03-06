Более 600 окупантов и два десятка единиц бронетехники: Генштаб назвал потери рф за сутки
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 650 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Ликвидированные захватчики
За 5 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли девять танков, 11 бронемашин, семь артиллерийских систем и 15 беспилотников.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери русской армии таковы:
- личного состава — около 153 770 (+650) человек ликвидировано;
- танков — 3 423 (+9) ед.;
- боевых бронированных машин — 6 703 (+11) ед.;
- артиллерийских систем — 2 433 (+7) ед.;
- РСЗО — 488 (+0) ед.;
- средств ПВО — 250 (+2) ед.;
- самолетов — 302 (+0) ед.;
- вертолетов — 289 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2086 (+15);
- крылатых ракет — 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 307 (+8) ед.;
- специальной техники — 234 (+2).
Напомним, Институт изучения войны прогнозирует, что наступление на Бахмут может обернуться для российской армии еще большими потерями.
Фото: Генштаб