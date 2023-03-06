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​​​​​​​Чи можуть ЗСУ вийти з Бахмута: ISW назвав стратегічні переваги українських сил

6 березня 2023 07:33
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Бої на вулицях Бахмута можуть стати кульмінацією наступу росіян
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Українська армія, імовірно, здійснює частковий вихід з території Бахмута. Але для російських окупаційних військ такий крок означатиме тільки збільшення втрат і уповільнення наступу.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни Інститут вивчення війни (ISW).

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Можливий вихід української армії з Бахмута

Експерти Інституту вивчення війни зазначили, що ЗСУ, імовірно, здійснюють частковий тактичний відхід з Бахмута — хоча ще зарано оцінювати наміри Сил оборони України щодо повного залишення міста.

ЗСУ можуть залишити ту частину Бахмута, яка розташована на східному березі річки Бахмутка, зважаючи на руйнування залізничного мосту через цю водну артерію.

У ISW зазначили, що поки незрозуміло, чи планує українська армія утримувати позиції на західному березі Бахмутки.

Стратегічна перевага Сил оборони України

Аналітики Інституту наголосили, що оборона у цьому районі є стратегічною перевагою ЗСУ.

Українська армія в районі Бахмута продовжує знищувати російську техніку та особовий склад ворога, не зазнаючи при цьому надмірних втрат.

Утримання позицій в районі селища Хромове на північно-західній околиці Бахмута може змусити росіян вести бій через центральну частину міста. 

Це, імовірно, спричинить значну затримку і великі втрати російської армії і прискорить кульмінацію російського наступу, як це було під Сіверодонецьком і Лисичанськом влітку 2022 року, коли захоплення цих міст фактично зупинило наступальні дії країни-агресора.

Нагадаємо, геолокаційні кадри, які були опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливі мости в районі Бахмута — один через річку Бахмутка та один на трасі Хромове — Бахмут. Випереджувальне руйнування, ймовірно, свідчить про те, що ЗСУ, можливо, намагаються перешкодити російському пересуванню в східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи відходу окупантів на захід. 

Також ми писали, що під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.

Додамо, командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав у місто Бахмут. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.

Фото: Генштаб ЗСУ

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