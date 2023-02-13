Втрати російської армії в Україні на 13 лютого

Українські захисники за добу ліквідували велику кількість одиниць живої сили та військової техніки ворога

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й авіацію.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані окупанти

За 12 лютого українські захисники знищили на фронтах війни понад 500 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили три танки, чотири бронемашини та три артилерійські системи.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 138 340 (+560) осіб ліквідовано;

танків — 3 283 (+3) од.;

бойових броньованих машин — 6 492 (+4) од.;

артилерійських систем — 2 290 (+3) од.;

РСЗВ — 465 (+0) од.;

засобів ППО — 234 (+0) од.;

літаків — 296 (+0) од.;

гелікоптерів — 286 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 007 (+0);

крилатих ракет — 857 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 150 (+2) од.;

спеціальної техніки — 217 (+2).

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 12 лютого, авіація, артилерія та ракетні війська ЗСУ завдали численних ударів по позиціях російських військ. Зокрема, були уражені три зенітно-ракетні комплекси рф та три склади з боєприпасами.

Фото: Генштаб