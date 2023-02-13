Потери российской армии в Украине на 13 февраля

Украинские защитники за сутки ликвидировали большое количество единиц живой силы и военной техники врага

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и авиацию.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ликвидированные оккупанты

За 12 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три танка, четыре бронемашины и три артиллерийских системы.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 138 340 (+560) человек ликвидировано;

танков — 3 283 (+3) ед.;

боевых бронированных машин — 6 492 (+4) ед.;

артиллерийских систем — 2 290 (+3) ед.;

РСЗО — 465 (+0) ед.;

средств ПВО — 234 (+0) ед.;

самолетов — 296 (+0) ед.;

вертолетов — 286 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2007 (+0);

крылатых ракет — 857 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 150 (+2) ед.;

специальной техники — 217 (+2).

Напомним, что в течение минувших суток, 12 февраля, авиация, артиллерия и ракетные войска ВСУ нанесли многочисленные удары по позициям российских войск. В частности, были поражены три зенитно-ракетных комплекса рф и три склада с боеприпасами.

Фото: Генштаб