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Более полутысячи оккупантов уничтожены Силами обороны за сутки: Генштаб опубликовал свежие потери рф

13 февраля 2023 08:16
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Потери российской армии в Украине на 13 февраля
Украинские защитники за сутки ликвидировали большое количество единиц живой силы и военной техники врага
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и авиацию.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За 12 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три танка, четыре бронемашины и три артиллерийских системы.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 138 340 (+560) человек ликвидировано;
  • танков — 3 283 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин — 6 492 (+4) ед.;
  • артиллерийских систем — 2 290 (+3) ед.;
  • РСЗО — 465 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 234 (+0) ед.;
  • самолетов — 296 (+0) ед.;
  • вертолетов — 286 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2007 (+0);
  • крылатых ракет — 857 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 150 (+2) ед.;
  • специальной техники — 217 (+2).

Напомним, что в течение минувших суток, 12 февраля, авиация, артиллерия и ракетные войска ВСУ нанесли многочисленные удары по позициям российских войск. В частности, были поражены три зенитно-ракетных комплекса рф и три склада с боеприпасами.

Фото: Генштаб

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