Потери российской армии в Украине на 13 февраля

Более полутысячи оккупантов уничтожены Силами обороны за сутки: Генштаб опубликовал свежие потери рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и авиацию.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Ликвидированные оккупанты
За 12 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли три танка, четыре бронемашины и три артиллерийских системы.
Общие потери российской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 138 340 (+560) человек ликвидировано;
- танков — 3 283 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин — 6 492 (+4) ед.;
- артиллерийских систем — 2 290 (+3) ед.;
- РСЗО — 465 (+0) ед.;
- средств ПВО — 234 (+0) ед.;
- самолетов — 296 (+0) ед.;
- вертолетов — 286 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2007 (+0);
- крылатых ракет — 857 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 150 (+2) ед.;
- специальной техники — 217 (+2).
Напомним, что в течение минувших суток, 12 февраля, авиация, артиллерия и ракетные войска ВСУ нанесли многочисленные удары по позициям российских войск. В частности, были поражены три зенитно-ракетных комплекса рф и три склада с боеприпасами.
Фото: Генштаб