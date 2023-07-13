Попко розповів про наслідки нічної атаки ворожими БпЛА на Київ

Наслідки падіння уламків в Дарницькому районі. Фото: КМВА

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що столицю третій день поспіль атакують безпілотники типу "Shahed", у результаті збиття яких є пошкодження житлових будинків у кількох районах. Також, за його словами, є травмовані та врятовані.

Про це повідомляє КМВА в Telegram.

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"Цієї ночі була масована атака іранських дронів. БпЛА заходили на столицю з різних напрямків. Силами і засобам ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей", — зазначив Попко.

Також він повідомив, що в Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах Києва зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей.

"Попередньо, є пошкодження житлових будинків. Двоє травмованих в Дарницькому р-ні: дівчина 19 років та чоловік 23 років (осколкові поранення), вони госпіталізовані до лікарні. В Шевченківському районі під час ліквідації наслідків врятовано одну людину", — написав очільник КМВА.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Нагадаємо, що в Києві лунали вибухи вночі, 13 липня. Також в більшості областей України довгий час зберігалася повітряна тривога.

Також ми повідомляли, що в Київській міській військовій адміністрації оприлюднили фото наслідків падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Наразі на місці працюють відповідні служби.