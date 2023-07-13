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Попко рассказал о последствиях ночной атаки вражескими БпЛА на Киев

13 июля 2023 04:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Попко рассказал о последствиях ночной атаки вражескими БпЛА на Киев
Последствия падения обломков в Дарницком районе. Фото: КГВА
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что столицу третий день подряд атакуют беспилотники типа "Shahed", в результате сбития которых есть повреждения жилых домов в нескольких районах. Также, по его словам, есть травмированные и спасенные.

Об этом сообщает КГВА в Telegram.

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"Этой ночью была массированная атака иранских дронов. БпЛА заходили на столицу по разным направлениям. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка враждебных целей", — отметил Попко.

Также он сообщил, что в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах Киева зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей.

"Предварительно есть повреждения жилых домов. Двое травмированных в Дарницком р-не: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (осколочные ранения), они госпитализированы в больницу. В Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек", — написал глава КГВА.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Напомним, что в Киеве раздавались взрывы ночью, 13 июля. Также в большинстве областей Украины долгое время сохранялась воздушная тревога.

Также мы сообщали, что в Киевской городской военной администрации были обнародованы фото последствий падения обломков в Дарницком районе столицы. В настоящее время на месте работают соответствующие службы.

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