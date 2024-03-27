Поплатились за штурм — десантники уничтожили танки и бронированные машины оккупантов на Донетчине
Украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады нанесли точный удар по российской технике и уничтожили танки и боевые бронированные машины.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Facebook.
Успешное уничтожение военной техники противника в Донецкой области
Танки и бронированные машины РФ взорвались на минах, а уцелевшие были добиты огнем противотанкистов ВСУ и сбросами дронов. Десантники совершили успешную атаку на захватчиков и нанесли им значительные потери.
"Враг платит высокую цену за каждый штурм позиций Таврических десантников в районе Новомихайловки. На этот раз российские танки и боевые бронированные машины подрывались на минах, а уцелевшие — горели от огня наших противотанкистов и добивались сбросами с дронов" — говорится в описании под видео.
Напомним, военные ВСУ с помощью дронов нанесли многочисленные удары по технике и личному составу российских войск. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал эффектное видео удара по оккупантам.
Ранее мы писали, что бойцы Нацгвардии нанесли сокрушительный удар с воздуха по позициям оккупантов на фронте. Они поразили вражескую пехоту в окопе с помощью дрона.
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