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Поплатились за штурм — десантники уничтожили танки и бронированные машины оккупантов на Донетчине

27 марта 2024 08:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Поплатились за штурм — десантники уничтожили танки и бронированные машины оккупантов на Донетчине
Уничтожение вражеского танка. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады нанесли точный удар по российской технике и уничтожили танки и боевые бронированные машины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Facebook.

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Танки и бронированные машины РФ взорвались на минах, а уцелевшие были добиты огнем противотанкистов ВСУ и сбросами дронов. Десантники совершили успешную атаку на захватчиков и нанесли им значительные потери.

"Враг платит высокую цену за каждый штурм позиций Таврических десантников в районе Новомихайловки. На этот раз российские танки и боевые бронированные машины подрывались на минах, а уцелевшие — горели от огня наших противотанкистов и добивались сбросами с дронов" — говорится в описании под видео.

Напомним, военные ВСУ с помощью дронов нанесли многочисленные удары по технике и личному составу российских войск. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал эффектное видео удара по оккупантам.

Ранее мы писали, что бойцы Нацгвардии нанесли сокрушительный удар с воздуха по позициям оккупантов на фронте. Они поразили вражескую пехоту в окопе с помощью дрона.

война
ВСУ
Украина
видео
танки
Донецкая область
военная техника
оккупанты
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