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Цілодобова боротьба з ворогом — Сирський показав ефектні кадри знищення техніки та піхоти РФ

24 березня 2024 16:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Цілодобова боротьба з ворогом — Сирський показав ефектні кадри знищення техніки та піхоти РФ
Знищення ворожої техніки. Фото: скриншот з відео Сирського
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські бійці цілодобово борються з противником на фронті. Військові за допомогою дронів завдали чисельних ударів по техніці та особовому складу російських військ.

Відповідне відео опублікував у Telegram головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в неділю, 24 березня.

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Знищення ворога на фронті

Головнокомандувач показав епічні кадри, на яких видно, як бійці ЗСУ дають гідну відсіч ворогу на фронті. Воїни за допомогою дронів з повітря раз за разом атакують місця дислокації солдатів РФ та знищують їх військову техніку.

"Кадри знищення ворожої техніки та озброєння. Ні вдень, ні вночі наші воїни не дають противнику перепочинку та зривають плани окупантів", — написав Сирський.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії завдали нищівного удару з повітря по позиціях окупантів на фронті. Вони уразили ворожу піхоту в окопі за допомогою дрона.

Також ми писали, що прикордонники Гвардії наступу "Помста" на Бахмутському напрямку знищили російський БТР-82А.

війна
росіяни
Україна
відео
військова техніка
окупанти
Олександр Сирський
фронт

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