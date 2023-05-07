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Попри великі запаси військової техніки, на передовій Росія використовує старі моделі

7 травня 2023 06:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Попри великі запаси військової техніки, на передовій Росія використовує старі моделі
Російські окупанти їдуть на БМП. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Росія використовує стару військову техніку на передовій. Це пов'язано з Харківською операцією, коли українські захисники знищили багато нової техніки РФ.

Про це Череватий розповів телеканалу FREEДОМ.

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Техніки у РФ ще багато

Речник Східного угруповання військ ЗСУ зазначає, попри те, що Росія має чималі втрати в військовій техніці, у неї ще багато запасів.

"Наприклад, на Маріупольському напрямку ми можемо бачити БМП-1 один. Це дуже стара модель бойової машини піхоти. Росія хвалилася перед війною, що вони вже її не використовують, зняли з озброєння, і в них мінімум, що є, це БМП-2 і в більшості підрозділів БМП-3", — повідомив він.

Череватий додав, що насправді БМП-3 — модель, розроблена за радянських часів, які зараз допрацювали.

Яку ще стару техніку використовує Росія

Речник Східного угруповання військ ЗСУ зазначив, що з'явилися бойові машини десанту 1970-х років БМД-1, старі зразки гармат типу Д-20 та танки Т-62.

"Ми чітко бачимо, що вони вже залізли в склади тривалого зберігання, без них армія РФ не може справлятися з тим, щоб укомплектувати підрозділи, пошарпані війною, яка триває понад рік", — заявив Череватий.

Нагадаємо, що Сергій Череватий заявив, що попри слова Євгена Пригожина про вихід із Бахмута, поки що головною атакувальною силою залишається ПВК "Вагнера". Наразі військ Кадирова там немає.

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