Несмотря на большие запасы военной техники, на передовой Россия использует старые модели
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Россия использует старую военную технику на передовой. Это связано с Харьковской операцией, когда украинские защитники уничтожили много новой техники РФ.
Об этом Череватый рассказал телеканалу FREEДОМ.
Техники в РФ еще много
Спикер Восточной группировки войск ВСУ отмечает, несмотря на то, что у России есть немалые потери в военной технике, у нее еще много запасов.
"Например, на Мариупольском направлении мы можем видеть БМП-1 один. Это очень старая модель боевой машины пехоты. Россия хвасталась перед войной, что они ее уже не используют, сняли с вооружения, и у них минимум, что есть, это БМП-2 и в большинстве подразделений БМП-3", — сообщил он.
Череватый добавил, что на самом деле БМП-3 — модель, разработанная в советское время, которую сейчас доработали.
Какую еще старую технику использует Россия
Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что появились боевые машины десанта 1970-х годов БМД-1, старые образцы орудий типа Д-20 и танки Т-62.
"Мы четко видим, что они уже залезли в склады длительного хранения, без них армия РФ не может справляться с тем, чтобы укомплектовать подразделения, потрепанные войной, продолжающейся более года", — заявил Череватый.
Напомним, что Сергей Череватый заявил, что, несмотря на слова Евгения Пригожина о выходе из Бахмута, пока главной атакующей силой остается ППК "Вагнера". В настоящее время войск Кадырова там нет.