Португалія оголосила про новий пакет допомоги Україні: що туди увійде

Міністр оборони Олексій Резніков на зустрічі з міністрами оборони Португалії та Німеччини

У вівторок, 20 червня, Португалія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Туди входять бронетранспортери, гаубиці та боєприпаси.

Про це повідомили у міністерстві оборони Португалії.

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У відомстві наголосили, що Португалія підтримувала та буде підтримувати Україну.

"Ми збираємося передати ще 14 бронетранспортерів M113 і комплект 105-мм гаубиць. Цей новий пакет військового обладнання додається до 180 тонн боєприпасів і 5 броньованих машин медичної допомоги, які будуть доступні вже протягом кількох тижнів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що США готують новий пакет військової допомоги для України. Америка підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Окрім того, 20 червня у Європейському Союзі заявили про новий пакет фінансової допомоги Україні на чотири роки у розмірі до 50 млрд євро. Йдеться про допомогу у вигляді грантів та кредитів.