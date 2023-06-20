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Португалія оголосила про новий пакет допомоги Україні: що туди увійде

20 червня 2023 23:10
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Португалія оголосила про новий пакет допомоги Україні: що туди увійде
Міністр оборони Олексій Резніков на зустрічі з міністрами оборони Португалії та Німеччини
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 20 червня, Португалія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Туди входять бронетранспортери, гаубиці та боєприпаси.

Про це повідомили у міністерстві оборони Португалії

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У відомстві наголосили, що Португалія підтримувала та буде підтримувати Україну.  

"Ми збираємося передати ще 14 бронетранспортерів M113 і комплект 105-мм гаубиць. Цей новий пакет військового обладнання додається до 180 тонн боєприпасів і 5 броньованих машин медичної допомоги, які будуть доступні вже протягом кількох тижнів", — йдеться у повідомленні. 

скріншот

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що США готують новий пакет військової допомоги для України. Америка підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Окрім того, 20 червня у Європейському Союзі заявили про новий пакет фінансової допомоги Україні на чотири роки у розмірі до 50 млрд євро. Йдеться про допомогу у вигляді грантів та кредитів.

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