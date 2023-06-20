Португалия объявила о новом пакете помощи Украине: что туда войдет

Министр обороны Алексей Резников на встрече с министрами обороны Португалии и Германии

Во вторник, 20 июня, Португалия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него входят бронетранспортеры, гаубицы и боеприпасы.

Об этом сообщили в министерстве обороны Португалии.

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В ведомстве подчеркнули, что Португалия поддерживала и будет поддерживать Украину.

"Мы собираемся передать еще 14 бронетранспортеров M113 и комплект 105-мм гаубиц. Этот новый пакет военного оборудования добавляется в 180 тонн боеприпасов и 5 бронированных машин медицинской помощи, которые будут доступны уже в течение нескольких недель", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины. Америка будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Кроме того, 20 июня в Европейском Союзе заявили о новом пакете финансовой помощи Украине на четыре года в размере до 50 млрд евро. Речь идет о помощи в виде грантов и кредитов.