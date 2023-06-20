Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Португалия объявила о новом пакете помощи Украине: что туда войдет arrow

Португалия объявила о новом пакете помощи Украине: что туда войдет

20 июня 2023 23:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Португалия объявила о новом пакете помощи Украине: что туда войдет
Министр обороны Алексей Резников на встрече с министрами обороны Португалии и Германии
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 20 июня, Португалия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него входят бронетранспортеры, гаубицы и боеприпасы.

Об этом сообщили в министерстве обороны Португалии.

Читайте также:

Пакет военной помощи для Украины от Португалии

В ведомстве подчеркнули, что Португалия поддерживала и будет поддерживать Украину.

"Мы собираемся передать еще 14 бронетранспортеров M113 и комплект 105-мм гаубиц. Этот новый пакет военного оборудования добавляется в 180 тонн боеприпасов и 5 бронированных машин медицинской помощи, которые будут доступны уже в течение нескольких недель", — говорится в сообщении.

скриншот

Напомним, недавно стало известно, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины. Америка будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Кроме того, 20 июня в Европейском Союзе заявили о новом пакете финансовой помощи Украине на четыре года в размере до 50 млрд евро. Речь идет о помощи в виде грантов и кредитов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас