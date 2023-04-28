Поруч з окупованою Запорізькою АЕС вибухнула міна, — Гроссі

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: Fredrik Dahl/IAEA/Handout via REUTERS

Російські окупанти продовжують утримувати під своїм контролем Запорізьку атомну електростанцію. Цього тижня поблизу неї вибухнула міна.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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"Поблизу станції вибухнула одна міна", — заявив Гроссі.

Він розповів, що експерти МАГАТЕ, що перебувають на атомній станції, були змушені ховатися після попередження про ракетну атаку. У цей час вдалині лунали звуки обстрілу.

"Посилення військової присутності та активності в регіоні ще раз підкреслює важливість і терміновість узгодження питання про захист станції", — додав Гроссі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська встановили бойові позиції на дахах кількох енергоблоків Запорізької АЕС. Це загрожує системам безпеки атомної електростанції, хоча ядерна катастрофа і є малоймовірною.

Також ми писали, що Сполучені Штати заявили, що на Запорізькій атомній електростанції містяться чутливі американські ядерні технології. Вашингтон закликає Росію не чіпати їх.

Додамо, міністр енергетики України Герман Галущенко раніше заявив, що ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції погіршується. Насамперед йдеться про питання її технічної експлуатації.