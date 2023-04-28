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Рядом с оккупированной Запорожской АЭС взорвалась мина, — Гросси

28 апреля 2023 19:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Рядом с оккупированной Запорожской АЭС взорвалась мина, — Гросси
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: Fredrik Dahl/IAEA/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты продолжают удерживать под своим контролем Запорожскую атомную электростанцию. На этой неделе вблизи нее взорвалась мина.

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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"Вблизи станции взорвалась одна мина", — заявил Гросси.

Он рассказал, что эксперты МАГАТЭ, которые находятся на атомной станции, были вынуждены спрятаться после предупреждения о ракетной атаке. В это время вдали раздавались звуки обстрела.

"Ужесточение военного присутствия и активности в регионе еще раз подчеркивает важность и срочность согласования вопроса о защите станции", — добавил Гросси.

Напомним, российские оккупационные войска установили боевые позиции на крышах нескольких энергоблоков Запорожской АЭС. Это угрожает системам безопасности атомной электростанции, хотя ядерная катастрофа и маловероятно.

Также мы писали, что Соединенные Штаты заявили, что на Запорожской атомной электростанции находятся чувствительные американские ядерные технологии. Вашингтон призывает Россию не трогать их.

Добавим, министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявил, что ситуация на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции ухудшается. Прежде всего, речь идет о вопросах ее технической эксплуатации.

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