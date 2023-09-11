"Нарушили планы вражеской пехоты": видео мастерской работы артиллерии 95-й ОДШБр

Момент уничтожения врагов. Фото: скриншот

В ВСУ показали успешную работу 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Украинские бойцы точными ударами уничтожают российских окупантов, пытающихся атаковать позиции Сил обороны.

Видео обнародовало Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Уничтожение российских окупантов

"Работаем днем и ночью! Только что отбили наступление пехоты противника, пытавшейся атаковать наши позиции. В общем, работаем по вражеской пехоте, блиндажам и укрепрайонам. А на днях мне удалось установить личный рекорд — девять выстрелов в одну цель!" — рассказывает один из бойцов.

Напомним, украинские военные продолжают профессионально уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Так, операторы ударных дронов 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины показали, как взорвали артиллерийскую гаубицу противника.

Добавим, Силы обороны имели успех в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении. В общем, за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодняшний день освобождено уже 49 кв. км территории.