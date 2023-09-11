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"Нарушили планы вражеской пехоты": видео мастерской работы артиллерии 95-й ОДШБр

11 сентября 2023 09:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Нарушили планы вражеской пехоты": видео мастерской работы артиллерии 95-й ОДШБр
Момент уничтожения врагов. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ВСУ показали успешную работу 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Украинские бойцы точными ударами уничтожают российских окупантов, пытающихся атаковать позиции Сил обороны.

Видео обнародовало Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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"Работаем днем и ночью! Только что отбили наступление пехоты противника, пытавшейся атаковать наши позиции. В общем, работаем по вражеской пехоте, блиндажам и укрепрайонам. А на днях мне удалось установить личный рекорд — девять выстрелов в одну цель!" — рассказывает один из бойцов.

Напомним, украинские военные продолжают профессионально уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Так, операторы ударных дронов 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины показали, как взорвали артиллерийскую гаубицу противника.

Добавим, Силы обороны имели успех в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении. В общем, за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодняшний день освобождено уже 49 кв. км территории.

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