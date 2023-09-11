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"Потрібно натиснути з півдня": Зеленський про контрнаступ ЗСУ

11 вересня 2023 07:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Потрібно натиснути з півдня": Зеленський про контрнаступ ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Силам оборони потрібно натиснути на російських окупантів на півдні, і тоді вони втечуть із цього та інших напрямків на передовій. Україна плавно просувається вперед.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Economist.

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Зеленський наголосив, що навіть незначний успіх на полі бою має велике значення для України. Він переконаний, що для того, аби окупанти втекли зі всіх напрямків на передовій, на них треба натиснути на півдні.  

"Якщо ми натиснемо на окупантів з півдня, вони втечуть", — наголосив український Президент. 

Окрім того, Зеленський сказав, що Сили оборони поступово відвойовують свої території й на Бахмутському напрямку. 

"У перші дні повномасштабної війни нас постійно відкидали. Щодня. Вони взяли кілька міст, сотні селищ, а нині наші воїни впевнено йдуть вперед", — каже глава держави. 

Також він відповів на дорікання Заходу, який незадоволений повільними темпами просування української армії. За його словами, деокупація України має бути збалансованою, зі збереженням якнайбільшої кількості життів. Солдатам необхідно знижувати ризики: вести розвідку, використовувати дрони, уникати прямих зіткнень.

"Україна втратила б тисячі військових, якби послідувала порадам ввести набагато більше військ", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, що на тлі успішного наступу ЗСУ росіяни вимушені змінювати свою тактику. Відтак, росіяни вносять зміни в командування та управління. Ворог таким чином намагається захистити командну інфраструктуру та покращити обмін інформацією.

Також ми писали, що голова ГУР Кирило Буданов заявив, що контрнаступ України проти російських військ триватиме, попри настання холодної та вологої погоди. Проте ситуацію на фронті це ускладнить.

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