Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Поширенням страт українців РФ намагається деморалізувати силу оборони України arrow

Поширенням страт українців РФ намагається деморалізувати силу оборони України

13 квітня 2023 10:49
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Поширенням страт українців РФ намагається деморалізувати силу оборони України
Сила оборони України на військовій техніці. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Метою публікації відео з воєнним злочином є бажання росіян залякати своїх же військових, щоб ті не здавалися у полон. Або спроба деморалізувати та посіяти паніку в Силах оборони України.

Про це інформує в ефірі телемарафону ГУР МО України Андрій Юсов.

Читайте також:

Відео про страти

"Це кричущий факт порушення всіх можливих норм і правил ведення війни. Я вже не кажу про Женевські конвенції, міжнародне гуманітарне право та багато інших речей. Це факт, на який безумовно світ має звернути увагу не лише зі співчуттям чи обуренням, але й спільною роботою для притягнення до відповідальності всіх винних", — сказав Андрій Юсов.

Крім цього він додав, що оприлюднення цього відео — це свідчення того, що подібна геноцидна політика, подібна політика воєнних злочинів є державною політикою. Оскільки пропаганда в Росії централізована, періодично викладення таких звірств російських військових. Нещодавно поширювалось відео страти українського бійця за гасло "Слава Україні!" В цілому раз на кілька тижнів-місяць, з'являється подібний контент. Це цілеспрямована державна політика РФ по висвітлення звірств своєї армії проти українських військових. Метою є спроба деморалізувати та посіяти паніку в українських силах оборони, але це їм не вдається. Водночас ще однією метою є залякування військових Росії.

"Мовляв, не думайте здаватися в полон, оскільки в українському полоні з вами робитимуть те ж, що ми робимо з українськими полоненими", — зазначив представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, що в ЄС закликали притягнути до відповідальності винних у жорстокій страті українського полоненого. Жозеп Боррель "глибоко шокований" відео.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB