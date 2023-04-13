Поширенням страт українців РФ намагається деморалізувати силу оборони України

Сила оборони України на військовій техніці. Фото: google.com

Метою публікації відео з воєнним злочином є бажання росіян залякати своїх же військових, щоб ті не здавалися у полон. Або спроба деморалізувати та посіяти паніку в Силах оборони України.

Про це інформує в ефірі телемарафону ГУР МО України Андрій Юсов.

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"Це кричущий факт порушення всіх можливих норм і правил ведення війни. Я вже не кажу про Женевські конвенції, міжнародне гуманітарне право та багато інших речей. Це факт, на який безумовно світ має звернути увагу не лише зі співчуттям чи обуренням, але й спільною роботою для притягнення до відповідальності всіх винних", — сказав Андрій Юсов.

Крім цього він додав, що оприлюднення цього відео — це свідчення того, що подібна геноцидна політика, подібна політика воєнних злочинів є державною політикою. Оскільки пропаганда в Росії централізована, періодично викладення таких звірств російських військових. Нещодавно поширювалось відео страти українського бійця за гасло "Слава Україні!" В цілому раз на кілька тижнів-місяць, з'являється подібний контент. Це цілеспрямована державна політика РФ по висвітлення звірств своєї армії проти українських військових. Метою є спроба деморалізувати та посіяти паніку в українських силах оборони, але це їм не вдається. Водночас ще однією метою є залякування військових Росії.

"Мовляв, не думайте здаватися в полон, оскільки в українському полоні з вами робитимуть те ж, що ми робимо з українськими полоненими", — зазначив представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, що в ЄС закликали притягнути до відповідальності винних у жорстокій страті українського полоненого. Жозеп Боррель "глибоко шокований" відео.