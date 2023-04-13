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Распространением казней украинцев РФ пытается деморализовать силу обороны Украины

13 апреля 2023 10:49
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Распространением казней украинцев РФ пытается деморализовать силу обороны Украины
Сила обороны Украины на военной технике. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Целью публикации видео с военным преступлением является желание россиян запугать своих же военных, чтобы те не сдавались в плен. Или попытка деморализовать и посеять панику в силах обороны Украины.

Об этом сообщает в эфире телемарафона ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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"Это вопиющий факт нарушения всех вероятных норм и правил ведения войны. Я уже не говорю о Женевских конвенциях, международном гуманитарном праве и многих других вещах. Это факт, на который, безусловно, мир должен обратить внимание не только с сочувствием или возмущением, но и совместной работой для привлечения к ответственности всех виновны", — сказал Андрей Юсов.

Кроме этого, он добавил, что обнародование этого видео — это свидетельство того, что подобная геноцидная политика, подобная политика военных преступлений является государственной политикой. Поскольку пропаганда в России централизована, периодически излагаются такие зверства российских военных. Недавно распространялось видео казни украинского бойца за лозунг "Слава Україні!" В общей сложности раз в несколько недель-месяц, появляется подобный контент. Это целенаправленная государственная политика РФ по освещению зверств своей армии против украинских военных. Целью является попытка деморализовать и посеять панику в украинских силах обороны, но им это не удается. В то же время, еще одной целью является запугивание военных России.

"Мол, не думайте сдаваться в плен, поскольку в украинском плену с вами будут делать то же, что мы делаем с украинскими пленными", — отметил представитель военной разведки Украины.

Напомним, что в ЕС призвали привлечь к ответственности виновных в жестокой казни украинского пленника. Жозеп Боррель "глубоко шокирован" видео.

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