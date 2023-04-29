Мобілізація в Україні в травні — кого мобілізують першим, а хто матиме відстрочку

Військовозобов'язаний чоловік підписує повістку. Фото: УНІАН

В Україні посилюється загальна мобілізація. Повістки отримають усі громадяни, які придатні до військової служби або перебувають у запасі.

Новини.LIVE дізналися, кого призиватимуть першим, а кому може бути надана відстрочка.

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Кого призиватимуть першочергово

Першочергово під час мобілізації призиватимуться військовозобов’язані за конкретними військово-обліковими спеціальностями, а також особи з хорошим станом здоров’я.

Можуть бути призвані наступні групи осіб:

військовослужбовці строкової служби, які вже відслужили строкову військову службу;

резервісти та військовозобов’язані, які мають досвід проходження військової служби;

особи, які були зняті або виключені з військового обліку, але за рішенням військово-лікарської комісії придатні до служби і не мають відстрочки;

чоловіки віком від 18 до 27 років, які добровільно підписують контракт на проходження служби;

обмежено придатні до військової служби у воєнний час та непридатні до служби в мирний час;

люди з інвалідністю, які добровільно вступають до лав Збройних сил.

Кому можуть надати відстрочку

Відстрочка від мобілізації може бути надана з різних причин, зокрема:

сімейні обставини;

стан здоров’я;

навчання або професійна діяльність;

звільнення від мобілізації у зв’язку з виконанням певних видів робіт;

бронювання підприємствами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали з якими хворобами хребта та органів дихання не беруть до війська.