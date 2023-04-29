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Посилена мобілізація в Україні: чого чекати в травні

29 квітня 2023 22:00
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Мобілізація в Україні в травні — кого мобілізують першим, а хто матиме відстрочку
Військовозобов'язаний чоловік підписує повістку. Фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні посилюється загальна мобілізація. Повістки отримають усі громадяни, які придатні до військової служби або перебувають у запасі.

Новини.LIVE дізналися, кого призиватимуть першим, а кому може бути надана відстрочка.

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Кого призиватимуть першочергово

Першочергово під час мобілізації призиватимуться військовозобов’язані за конкретними військово-обліковими спеціальностями, а також особи з хорошим станом здоров’я.

Можуть бути призвані наступні групи осіб:

  • військовослужбовці строкової служби, які вже відслужили строкову військову службу;
  • резервісти та військовозобов’язані, які мають досвід проходження військової служби;
  • особи, які були зняті або виключені з військового обліку, але за рішенням військово-лікарської комісії придатні до служби і не мають відстрочки;
  • чоловіки віком від 18 до 27 років, які добровільно підписують контракт на проходження служби;
  • обмежено придатні до військової служби у воєнний час та непридатні до служби в мирний час;
  • люди з інвалідністю, які добровільно вступають до лав Збройних сил.

Кому можуть надати відстрочку

Відстрочка від мобілізації може бути надана з різних причин, зокрема:

  • сімейні обставини;
  • стан здоров’я;
  • навчання або професійна діяльність;
  • звільнення від мобілізації у зв’язку з виконанням певних видів робіт;
  • бронювання підприємствами.

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