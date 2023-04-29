Мобілізація в Україні в травні — кого мобілізують першим, а хто матиме відстрочку

Посилена мобілізація в Україні: чого чекати в травні
В Україні посилюється загальна мобілізація. Повістки отримають усі громадяни, які придатні до військової служби або перебувають у запасі.
Новини.LIVE дізналися, кого призиватимуть першим, а кому може бути надана відстрочка.
Кого призиватимуть першочергово
Першочергово під час мобілізації призиватимуться військовозобов’язані за конкретними військово-обліковими спеціальностями, а також особи з хорошим станом здоров’я.
Можуть бути призвані наступні групи осіб:
- військовослужбовці строкової служби, які вже відслужили строкову військову службу;
- резервісти та військовозобов’язані, які мають досвід проходження військової служби;
- особи, які були зняті або виключені з військового обліку, але за рішенням військово-лікарської комісії придатні до служби і не мають відстрочки;
- чоловіки віком від 18 до 27 років, які добровільно підписують контракт на проходження служби;
- обмежено придатні до військової служби у воєнний час та непридатні до служби в мирний час;
- люди з інвалідністю, які добровільно вступають до лав Збройних сил.
Кому можуть надати відстрочку
Відстрочка від мобілізації може бути надана з різних причин, зокрема:
- сімейні обставини;
- стан здоров’я;
- навчання або професійна діяльність;
- звільнення від мобілізації у зв’язку з виконанням певних видів робіт;
- бронювання підприємствами.
Нагадаємо, нещодавно ми писали з якими хворобами хребта та органів дихання не беруть до війська.