Мобилизация в Украине в мае — кого мобилизуют первым, а у кого будет отсрочка

Военнообязанный мужчина подписывает повестку. Фото: УНИАН

В Украине усиливается всеобщая мобилизация. Повестки получат все граждане, пригодные к военной службе или те, кто находится в запасе.

Новини.LIVE узнали, кого будут призывать первым, а кому может быть предоставлена отсрочка.

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Кого будут призывать в первую очередь

В первую очередь во время мобилизации будут призываться военнообязанные по конкретным военно-учетным специальностям, а также лица с нормальным состояниями здоровья.

Могут быть призваны следующие группы лиц:

военнослужащие срочной службы, которые уже отслужили срочную военную службу;

резервисты и военнообязанные, имеющие опыт прохождения военной службы;

лица, которые были сняты или исключены из военного учета, но по решению военно-врачебной комиссии пригодны к службе и не имеют отсрочки;

мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, добровольно подписывающие контракт на прохождение службы;

ограниченно пригодны к военной службе в военное время и непригодны к службе в мирное время;

люди с инвалидностью, добровольно вступающие в ряды Вооруженных сил.

Кому могут предоставить отсрочку

Отсрочка от мобилизации может быть предоставлена по разным причинам, в частности:

семейные обстоятельства;

состояние здоровья;

обучение или профессиональная деятельность;

освобождение от мобилизации в связи с выполнением определенных видов работ;

бронирование предприятиями.

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