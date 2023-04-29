Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Усиленная мобилизация в Украине: чего ждать в мае arrow

Усиленная мобилизация в Украине: чего ждать в мае

29 апреля 2023 22:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Мобилизация в Украине в мае — кого мобилизуют первым, а у кого будет отсрочка
Военнообязанный мужчина подписывает повестку. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине усиливается всеобщая мобилизация. Повестки получат все граждане, пригодные к военной службе или те, кто находится в запасе.

Новини.LIVE узнали, кого будут призывать первым, а кому может быть предоставлена отсрочка.

Читайте также:

Кого будут призывать в первую очередь

В первую очередь во время мобилизации будут призываться военнообязанные по конкретным военно-учетным специальностям, а также лица с нормальным состояниями здоровья.

Могут быть призваны следующие группы лиц:

  • военнослужащие срочной службы, которые уже отслужили срочную военную службу;
  • резервисты и военнообязанные, имеющие опыт прохождения военной службы;
  • лица, которые были сняты или исключены из военного учета, но по решению военно-врачебной комиссии пригодны к службе и не имеют отсрочки;
  • мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, добровольно подписывающие контракт на прохождение службы;
  • ограниченно пригодны к военной службе в военное время и непригодны к службе в мирное время;
  • люди с инвалидностью, добровольно вступающие в ряды Вооруженных сил.

Кому могут предоставить отсрочку

Отсрочка от мобилизации может быть предоставлена по разным причинам, в частности:

  • семейные обстоятельства;
  • состояние здоровья;
  • обучение или профессиональная деятельность;
  • освобождение от мобилизации в связи с выполнением определенных видов работ;
  • бронирование предприятиями.

Напомним, недавно мы писали с какими болезнями позвоночника и органов дыхания не принимают в армию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас