Мобилизация в Украине в мае — кого мобилизуют первым, а у кого будет отсрочка

Усиленная мобилизация в Украине: чего ждать в мае
В Украине усиливается всеобщая мобилизация. Повестки получат все граждане, пригодные к военной службе или те, кто находится в запасе.
Новини.LIVE узнали, кого будут призывать первым, а кому может быть предоставлена отсрочка.
Кого будут призывать в первую очередь
В первую очередь во время мобилизации будут призываться военнообязанные по конкретным военно-учетным специальностям, а также лица с нормальным состояниями здоровья.
Могут быть призваны следующие группы лиц:
- военнослужащие срочной службы, которые уже отслужили срочную военную службу;
- резервисты и военнообязанные, имеющие опыт прохождения военной службы;
- лица, которые были сняты или исключены из военного учета, но по решению военно-врачебной комиссии пригодны к службе и не имеют отсрочки;
- мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, добровольно подписывающие контракт на прохождение службы;
- ограниченно пригодны к военной службе в военное время и непригодны к службе в мирное время;
- люди с инвалидностью, добровольно вступающие в ряды Вооруженных сил.
Кому могут предоставить отсрочку
Отсрочка от мобилизации может быть предоставлена по разным причинам, в частности:
- семейные обстоятельства;
- состояние здоровья;
- обучение или профессиональная деятельность;
- освобождение от мобилизации в связи с выполнением определенных видов работ;
- бронирование предприятиями.
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