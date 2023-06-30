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"Посилення репресій": у Маріуполі окупанти "набили" головну катівню людьми

30 червня 2023 18:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Посилення репресій": у Маріуполі окупанти "набили" головну катівню людьми
Катівня у Маріуполі. Фото: скриншот з відео Петра Андрющенка
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У тимчасово окупованому Маріуполі посилилися репресії. Перевіряють абсолютно всіх, незалежно від віку та статі.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Наявність фільтрації не рятує, на жаль. Це пов’язано зі зміною групи контррозвідки ФСБ в місті. "Нова метла" вислуговується. Підсумок — головна катівня (на відео) по вул. Франка в колишньому центральному райвідділку поліції знов набита людьми. Просто рандомним образом задля показників "всіх партизан знищено", — написав Андрющенко та опублікував відповідне відео.

Яка ситуація у місті

Російські окупанти вигадали чергову причину для того, аби відібрати житло у тих українців, які залишаються в Маріуполі. Відібрані квартири віддають цивільним і військовим росіянам.

Підставою для такого кроку окупаційна "адміністрація" називає неможливість довести право власності на житло — скажімо, якщо під час пожежі, яких було багато у знищеному росіянам місті, згоріли документи на квартиру.

Нагадаємо, у Маріуполі, що на Донеччині, чоловіків, які отримали російський паспорт, відправляють у військкомат. Таким чином окупанти хочуть відправити мирних жителів на війну проти України. 

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