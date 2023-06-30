"Посилення репресій": у Маріуполі окупанти "набили" головну катівню людьми
У тимчасово окупованому Маріуполі посилилися репресії. Перевіряють абсолютно всіх, незалежно від віку та статі.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Зафіксовано головну катівню
"Наявність фільтрації не рятує, на жаль. Це пов’язано зі зміною групи контррозвідки ФСБ в місті. "Нова метла" вислуговується. Підсумок — головна катівня (на відео) по вул. Франка в колишньому центральному райвідділку поліції знов набита людьми. Просто рандомним образом задля показників "всіх партизан знищено", — написав Андрющенко та опублікував відповідне відео.
Яка ситуація у місті
Російські окупанти вигадали чергову причину для того, аби відібрати житло у тих українців, які залишаються в Маріуполі. Відібрані квартири віддають цивільним і військовим росіянам.
Підставою для такого кроку окупаційна "адміністрація" називає неможливість довести право власності на житло — скажімо, якщо під час пожежі, яких було багато у знищеному росіянам місті, згоріли документи на квартиру.
Нагадаємо, у Маріуполі, що на Донеччині, чоловіків, які отримали російський паспорт, відправляють у військкомат. Таким чином окупанти хочуть відправити мирних жителів на війну проти України.