"Усиление репрессий": в Мариуполе оккупанты "набили" главную пыточную людьми

Котовник в Мариуполе. Фото: скриншот с видео Петра Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе усилились репрессии. Проверяют абсолютно всех, независимо от возраста и пола.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Зафиксирована главная застенка

"Наличие фильтрации не спасает, к сожалению. Это связано с изменением группы контрразведки ФСБ в городе. "Новая метла" выслуживается. Итог — главная пыточная (на видео) по ул. Франко в бывшем центральном райотделе полиции вновь набита людьми. Просто рандомным образом для показателей "все партизаны уничтожены", — написал Андрющенко и опубликовал соответствующее видео.

Какая ситуация в городе

Российские оккупанты придумали очередную причину для того, чтобы отобрать жилье у оставшихся в Мариуполе украинцев. Отобранные квартиры отдают гражданским и военным россиянам.

Основанием для такого шага оккупационная "администрация" называет невозможность доказать право собственности на жилье — скажем, если во время пожара, которых было много в уничтоженном россиянам городе, сгорели документы на квартиру.

Напомним, в Мариуполе Донецкой области мужчин, получивших российский паспорт, отправляют в военкомат. Таким образом, оккупанты хотят отправить мирных жителей на войну против Украины.