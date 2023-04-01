Посол України в білорусі відреагував на "мирні пропозиції" лукашенка

Ігор Кизим

Посол України у білорусі Ігор Кизим відреагував на озвучені олександром лукашенком "мирні пропозиції" для України. Він не розуміє, навіщо мінськ вв’язався у війну рф і яка білорусі з цього вигода.

Про це Ігор Кизим написав у своєму Facebook.

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Реакція посла

"Що ж такого зробила Україна та її народ білорусам і керівництву білорусі, яке чомусь вирішило, що знає, "як краще" для українців і підтримало росію? Саме білорусам і суверенній білоруській державі. Адже російський інтерес, який вже не один рік захищає білоруське керівництво, тут очевидний", — зауважив посол.

Ігор Кизим зауважив, що з гібридним приєднанням білорусі до війни кремля проти України вона втратила можливість претендувати на роль посередника і бути майданчиком для перемовин — хоча це було одним із сильних "козирів" лукашенка до 24 лютого.

Посол вказав також на логічні протиріччя в аргументації лукашенка, який, з одного боку, обіцяє "страшну відповідь" за якісь спроби агресії проти білорусі, тоді як жертва агресії Україна, на його думку, має йти на територіальні поступки і відмовитися від підтримки партнерів.

"Український народ більше, ніж будь-хто інший, хоче миру. Але ми, на відміну від російських загарбників, звільняємо свої тимчасово окуповані території. Ми знаємо, за що ми воюємо і як перемогти у цій війні. Звідси і мотивація наших військових. А для росіян це — захоплення чужих територій, знищення там всього українського, знущання і вбивства цивільних, мародерство та інші злочини, схожі зі злочинами нацистів під час Другої світової війни. І тут дивує небажання білоруського військово-політичного керівництва навіть через рік після початку так званої "СВО" побачити цю очевидну істину і зрозуміти, кого воно підтримує", — наголосив посол.

Він додав, що план мирного врегулювання вже існує і це "формула миру", яку Київ презентував ще восени 2022 року.

Нагадаємо, 31 березня президент білорусі під час послання до білоруського народу та Національних зборів закликав до "негайного перемир'я" між росією та Україною, пригрозив російською ядерною зброєю, а також заявив, що має "інсайдерську інформацію" про те, що нібито "люди з обох боків фронту в Україні вже починають домовлятися".