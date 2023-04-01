Посол Украины в беларуси отреагировал на "мирные предложения" лукашенка

Игорь Кизим

Посол Украины в белорусе Игорь Кизим отреагировал на озвученные александром лукашенком "мирные предложения" для Украины. Он не понимает, зачем минск ввязался в войну рф и какова беларуси с этого выгоды.

Об этом Игорь Кизим написал в своем Facebook.

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Реакция посла

"Что же сделала Украина и ее народ белорусам и руководству беларуси, которое почему-то решило, что знает, "как лучше" для украинцев и поддержало россию? Именно белорусам и суверенному белорусскому государству. Ведь российский интерес, уже не один год защищающий белорусское руководство, здесь очевиден", — отметил посол.

Игорь Кизим добавил, что с гибридным присоединением беларуси к войне кремля против Украины она лишилась возможности претендовать на роль посредника и быть площадкой для переговоров, хотя это было одним из сильных "козырей" лукашенка до 24 февраля.

Посол указал также на логические противоречия в аргументации лукашенка, который, с одной стороны, обещает "страшный ответ" за попытки агрессии против беларуси, тогда как жертва агрессии Украина, по его мнению, должна идти на территориальные уступки и отказаться от поддержки партнеров.

"Украинский народ больше, чем кто-либо другой, хочет мира. Но мы, в отличие от российских захватчиков, освобождаем свои временно оккупированные территории. Мы знаем, за что мы воюем и как победить в этой войне. Отсюда и мотивация наших военных. А для россиян это — захват чужих территорий, уничтожение там всего украинского, издевательства и убийства гражданских, мародерство и другие преступления, схожие с преступлениями нацистов во время Второй мировой войны. И здесь удивляет нежелание белорусского военно-политического руководства даже через год после начала так называемой" СВО "увидеть эту очевидную истину и понять, кого оно поддерживает", — подчеркнул посол.

Он добавил, что план мирного урегулирования уже существует и это "формула мира", которую Киев представил еще осенью 2022 года.

Напомним, 31 марта президент Беларуси во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию призвал к "немедленному перемирию" между россией и Украиной, пригрозил российским ядерным оружием, а также заявил, что располагает "инсайдерской информацией" о том, что якобы "люди по обе стороны фронта в Украине уже начинают договариваться".