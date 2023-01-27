Німеччина відправила в Україну новий пакет військової допомоги

Також країна запланувала нову військову допомогу на майбутнє

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, ракети для системи ППО IRIS-T, вантажівки та пікапи.

Про це йдеться на сайті Федерального уряду Німеччини.

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В Україну було доставлено ракети для системи ППО IRIS-T, однак про кількість не повідомляється. Також до пакета допомоги увійшли 13 вантажівок, два 15-тонні автонавантажувачі, 12 сідлових тягачів та 4 напівпричепи, 12 автомобілів для охорони кордону та 2 пікапи.

У майбутньому Німеччина планує передати 14 основних бойових танків Leopard 2A6 з боєкомплектом, дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження, а також 64 сідлові тягачі та 72 напівпричепи.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився проти надання Україні німецьких винищувачів для стримування російської агресії. Він зазначив, що така техніка має зовсім іншу дальність польоту та вогневу міць.

Крім того, ми писали, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Відомо також, що Франція планує спрямувати в Україну перші з обіцяних бойових броньованих машин AMX-10RC — "легких колісних танків" — уже на початку лютого.