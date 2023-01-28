Зеленський запровадив санкції щодо осіб і компаній, причетних до перевезення техніки рф

Зеленський увів санкції проти 185 компаній та осіб, причетних до перевезення техніки рф
Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти осіб та компаній причетних до перевезення окупантів і техніки. Всі активи та майно яких будуть використані для оборони України.
Відповідний указ з'явився на сайті Президента України.
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Що відомо
Зазначається, що санкції введені проти 185 компаній та осіб, яких росія використовує для перевезення залізницею особового складу та військової техніки.
"Сьогодні я підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних та фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів", — заявив Президент.
Зеленський розповів, що всі активи підсанкційних осіб та компаній в Україні блокуються, а наявне майно буде використовуватися для оборони нашої держави.
"Ми будемо працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами", — розповів глава держави.
Окрім того, Президент подякував усім, хто допомагає посилювати санкції проти росії, а також розслідувачам, які викривають "шляхи, що використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції".
Нагадаємо, у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський розповів, яка зброя потрібна Україні, аби захиститись від російського агресора.
За словами Володимира Зеленського, припинити щоденний російський терор було б можливо, якби Україна мала далекобійні ракети, аби у терористів не було відчуття безкарності.