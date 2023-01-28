Зеленський запровадив санкції щодо осіб і компаній, причетних до перевезення техніки рф

Президент України

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти осіб та компаній причетних до перевезення окупантів і техніки. Всі активи та майно яких будуть використані для оборони України.

Відповідний указ з'явився на сайті Президента України.

Що відомо

Зазначається, що санкції введені проти 185 компаній та осіб, яких росія використовує для перевезення залізницею особового складу та військової техніки.

"Сьогодні я підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних та фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів", — заявив Президент.

Зеленський розповів, що всі активи підсанкційних осіб та компаній в Україні блокуються, а наявне майно буде використовуватися для оборони нашої держави.

"Ми будемо працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами", — розповів глава держави.

Окрім того, Президент подякував усім, хто допомагає посилювати санкції проти росії, а також розслідувачам, які викривають "шляхи, що використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції".

Нагадаємо, у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський розповів, яка зброя потрібна Україні, аби захиститись від російського агресора.

За словами Володимира Зеленського, припинити щоденний російський терор було б можливо, якби Україна мала далекобійні ракети, аби у терористів не було відчуття безкарності.