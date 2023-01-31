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Кулеба розповів, скільки танків отримає Україна у першій хвилі допомоги

31 січня 2023 17:26
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Кулеба розповів, скільки танків отримає Україна у першій хвилі допомоги
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

У першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних танків. Наразі у танковій коаліції 12 країн.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

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Деталі

"Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей: Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, і дуже розраховуємо на Leclerc", — сказав Кулеба.

За його словами, наразі танкова коаліція налічує 12 учасників. Однак поки зарано називати ці країни, оскільки деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення.

Україна продовжує працювати над розширенням танкової коаліції та збільшенням внесків вже заявленими учасниками.

Нагадаємо, у Вашингтоні не виключають постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні". Адміністрація президента США Джо Байдена "ретельно обговорить" з союзниками можливість постачання Україні винищувачів F-16.

Влада Великої Британії у січні офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2. 

Також раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Крім того, Франція планує спрямувати в Україну перші з обіцяних бойових броньованих машин AMX-10RC — "легких колісних танків" — уже на початку лютого.

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