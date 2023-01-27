Посол Франції заявив, що Захід пообіцяв Україні 321 танк

Військова допомога: скільки танків Захід пообіцяв Україні
Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що західні країни загалом пообіцяли надати Україні 321 важкий танк. Нашій країні ця допомога потрібна якнайшвидше.
Про це Вадим Омельченко сказав в ефірі французького каналу BFMTV.
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"На сьогоднішній день багато країн офіційно підтвердили свою згоду на постачання 321 важкого танка в Україну", — сказав Омельченко.
Він не уточнив, про які саме країни йдеться. Водночас посол наголосив на важливості того, щоб українські війська отримали танки якнайшвидше.
"Що стосується термінів постачання, то вони варіюються в кожному конкретному випадку. Деяким потрібно провести технічне обслуговування, інші вирішують питання логістики, треті чекають на отримання інших моделей, щоб віддати ті, які вони дають", — зазначив дипломат.
Він додав, що Україні терміново потрібна ця зброя.
"Нам потрібна ця допомога якнайшвидше. Якщо чекати до серпня чи вересня, то буде занадто пізно", — вважає Омельченко.
За його словами, Україна готується до можливого наступу росії на кількох фронтах навесні 2023 року.
"Ми не боїмося, ми готуємося дуже серйозно", — додав дипломат.
Нагадаємо, у Вашингтоні не виключають постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні". Адміністрація президента США Джо Байдена "ретельно обговорить" з союзниками можливість постачання Україні винищувачів F-16.
Влада Великої Британії у січні офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2.
Також раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.
Крім того, Франція планує спрямувати в Україну перші з обіцяних бойових броньованих машин AMX-10RC — "легких колісних танків" — уже на початку лютого.